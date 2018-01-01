خالد عكاشة: سحق التكفيريين يعزز العملية سيناء 2018

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن حرب مصر ضد الإرهاب تطورت إلى حد كبير، بالانتقال من مرحلة الدفاع والتصدي إلى الإحباط، وملاحقة العناصر التكفيرية وتدميرهم.وأضاف عكاشة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الثلاثاء، أننا، اليوم، نعزز نجاحات العملية سيناء 2018، من خلال سحق العناصر الإرهابية والمرتزقة.وتمنى سرعة الشفاء للمصابين في عملية القوات المسلحة التي تمت قبل قليل، معربًا عن فخره بمن وقع شهيدًا في هذه العملية وبجميع شهداء الوطن الذين تصدوا للإرهاب.من جانبها، أعلنت القوات المسلحة قبل قليل، عن نجاحها في إحباط هجوم إرهابي على أحد الارتكازات الأمنية بمنطقة بئر العبد في شمال سيناء، والذي أدى إلى استشهاد اثنين من عناصر القوات المسلحة، وإصابة 4 آخرين، بينما تم مقتل 18 إرهابيًا، وتدمير 4 عربات منها 3 مفخخة.