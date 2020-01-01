محافظ الغربية: نهاية سبتمبر آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء

قال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إنه يجب على المواطنين التقدم للتصالح في مخالفات البناء، مشيرا إلى أن هناك زيادة في عدد طلبات التصالح بالمحافظة.وأضاف رحمي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي" الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن آخر ميعاد للتصالح في مخالفات البناء نهاية سبتمبر، ويجب على المواطنين الابتعاد عن الشراء فى العمارات المخالفة.فيما قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إننا تلقينا أكثر من 26 ألف طلب تصالح في المحافظة، وحجم التعديات كبير، ونعمل على إزالة أى مخالفات.وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامي رامي رضوان: "نعمل على إعادة الانضباط بشأن مخالفات البناء، واستعادة حق الدولة، وإذا تقدم المواطن بطلب لجدية التصالح يتم وقف الإزالة".وأكد أن خطوات التقدم بطلب للتصالح في مخالفات البناء إجراءاتها مرنة، مشيرا إلى أن معظم الحالات التى تم رصدها في مخالفات البناء تعلم بوجود مخالفات.