رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 22 يوليه 2020 الموافق 01 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

محافظ الغربية: نهاية سبتمبر آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 11:07 م
طارق رحمي
طارق رحمي
سناء إسماعيل
طباعة
قال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إنه يجب على المواطنين التقدم للتصالح في مخالفات البناء، مشيرا إلى أن هناك زيادة في عدد طلبات التصالح بالمحافظة.

وأضاف رحمي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي" الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن آخر ميعاد للتصالح في مخالفات البناء نهاية سبتمبر، ويجب على المواطنين الابتعاد عن الشراء فى العمارات المخالفة.

فيما قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إننا تلقينا أكثر من 26 ألف طلب تصالح في المحافظة، وحجم التعديات كبير، ونعمل على إزالة أى مخالفات.

وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامي رامي رضوان: "نعمل على إعادة الانضباط بشأن مخالفات البناء، واستعادة حق الدولة، وإذا تقدم المواطن بطلب لجدية التصالح يتم وقف الإزالة".

وأكد أن خطوات التقدم بطلب للتصالح في مخالفات البناء إجراءاتها مرنة، مشيرا إلى أن معظم الحالات التى تم رصدها في مخالفات البناء تعلم بوجود مخالفات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مقتل 18 تكفيريا في إحباط هجوم إرهابي ببئر العبد.. واستشهاد 2 من أبطال الجيش

وزيرة الصحة تعلن خلو محافظتين من كورونا

انطلاق القمة الإفريقية المصغرة بشأن سد النهضة

لحظة استهداف العناصر التكفيرية في بئر العبد (فيديو)

الصور

image description

«فركش».. «كابوس الثانوية» ينتهى بالأحضان والورود

image description

حمو بيكا يغزو السوشيال ميديا بـ«باتون باليه بالسمسم هات» (فيديو)

image description

جلسة مجلس النواب بحضور وزيرة الصحة

image description

«الهروب من كورونا».. مصريون يحتلون شواطئ دهب

image description

امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

الأكثر قراءة

مقتل 18 تكفيريا في إحباط هجوم إرهابي ببئر العبد.. واستشهاد 2 من أبطال الجيش

رسميا.. انطلاق الدراسة بالجامعات 17 أكتوبر بنظام «التعليم الهجين»

لحظة استهداف العناصر التكفيرية في بئر العبد (فيديو)

وزير التعليم يحسم الجدل حول نظام الثانوية العام المقبل

إنفوجراف

image description

الشيطان.. قتل أسرته ليتزوج عشيقته المتزوجة

image description

محظورات الدعاية الانتخابية بمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

تنفيذ حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة (إنفوجراف)

image description

«بعد حكم حبسه».. محمد رمضان والطيار المفصول فى المحكمة (إنفوجراف)

أيام زمان

«قدّم أغنية تدعو للإلحاد».. القصة الكاملة لتكفير موسيقار الأجيال

هل شتم نجيب الريحاني؟.. عادل إمام يرد على اتهام خطير في حياته

مأساة فؤاد المهندس.. تلميذه الأول انقلب عليه ومدبولي خانه

"الأطباء قالوا :" معجزة طبية".. تفاصيل أسوأ 100 ساعة عاشتها أم كلثوم

نجم الساعة

«قدّم أغنية تدعو للإلحاد».. القصة الكاملة لتكفير موسيقار الأجيال

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

موعد تكبيرات عيد الأضحى ٢٠٢٠.. أول يوم في العيد الكبير ووقفة عرفات

تفاصيل مواعيد اختبار القدرات 2020

رسائل معايدة خاصة باقتراب عيد الأضحى 2020

كل ما تريد معرفته عن الملصق الإلكتروني للسيارات

مقالات الرأي
منى رجب
عبير موسى تحتفل بانتصاراتها على «إخوان تونس»
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. وسر نجاح المباحثات الإثيوبية
ثروت الخرباوي
مرافعات كتبت التاريخ
ماجد حبته
مصر الكبرى.. لا تعادى ولا تستعدى
المزيد

الثقافة

«ثقافة القليوبية» تناقش البناء الوجداني للإنسان

«غرس الأفكار الإيجابية في نفوس أطفالنا».. محاضرة بثقافة البحر الأحمر

الثقافة الأردنية تدعم إنشاء سوق للصناعات الثقافية الوطنية

«الثورة المعلوماتية ودورها في تنمية الطفل» ورشة تدريبية لقصور الثقافة