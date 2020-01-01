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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

نبيلة مكرم: المرأة أثبتت أنها بمليون راجل في ميدان العمل

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 11:03 م
نبيلة مكرم
نبيلة مكرم
سناء إسماعيل
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قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن منصب الوزيرة للمرأة ليس بالأمر السهل، نظرا للأعباء المترتبة عليه، مؤكدة أنه رغم ذلك أثبتت المرأة كفاءة كبيرة في العمل السياسي، معقبة: "المرأة في ميدان العمل أثبتت أنها بمليون راجل.. وهذا جعلها جزءا من هذا المجتمع".

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن المرحلة الراهنة تعد عصرا عظيما جدا للمرأة المصرية، خاصة أن هناك 8 من السيدات المصريات في مواقع وزارية خلاف النائبات في البرلمان، متابعة: "المرأة فيها العاطفة، وهذا يجعلها تعطي وتبدع فيما تفعله وليس العكس كما يعتقد البعض".

وتابعت: "الوزارة ليست من الوظائف السهلة، وتستدعي توجيهات وتعليمات وطريقة في الحياة مختلفة بعض الشيء، إلى جانب أنها تفقدك الحياة الخاصة لك".

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