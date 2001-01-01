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الثلاثاء 21 يوليه 2020 الموافق 30 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الثقافة الأردنية تدعم إنشاء سوق للصناعات الثقافية الوطنية

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 10:01 م
الثقافة الأردنية
الثقافة الأردنية
حسام الضمراني
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أكد وزير الثقافة الأردني الدكتور باسم الطويسي، اهتمام الوزارة بالصناعات الثقافية والإبداعية التي تعد محور أساسي من محاور الإطار الاستراتيجي لقطاع الثقافة الذي تعمل عليه الوزارة، مشيرا إلى دور هذه الصناعات في حركة الاقتصاد.

وقال خلال لقائه اليوم الثلاثاء في الوزارة، لؤي سعيد رئيس وأعضاء الرابطة الأردنية للحرف والفنون الشعبية، أن أي منتج يحمل قيمة ثقافية يجب أن يتم تعزيزه والاهتمام به ويحظى بالرعاية، مبينا أن هذه القيمة الثقافية جزء من الهوية الوطنية، وعنصر مهم في المنافسة، لا يمكن أن يقلد من قبل الآخرين.

وبين وزير الثقافة استعداد الوزارة لتقديم الدعم للرابطة لإقامة سوق خاص للحرفيين لعرض وتسويق الحرف اليدوية، والمساهمة في ترويجه إعلاميا، وبناء هوية إعلامية وبصرية جاذبة له، وخطة تسويقية كاملة.

وشدد على ضرورة تفعيل كافة التشريعات من أجل حماية المنتج الثقافي المحلي من خلال اتخاذ إجراءات عملية تبين أهمية هذا القطاع في تشغيل الحرفيين.

من جهته، عرض رئيس الرابطة لؤي سعيد لأهداف الرابطة في إبراز الموروث الثقافي والحضاري من خلال المُنتج الحرفي المحلي، الترويج السياحي، وإيجاد متنفس للسائح والمواطن ضمن أجواء ترفيهية وتسويقية.

وبين أهمية هذا السوق الذي سيقام على مساحة 700 متر مربع في إيجاد فرص عمل للحرفيين، عند افتتاحه في سبتمبر القادم، ويحتوي على الحرف اليدوية والخزف، صناعة النحاس، والرسم على الزجاج والمطرزات، وغيرها من الصناعات والحرف.

يشار إلى أن الرابطة الأردنية للحرف تأسست في عام 2001 وتضم 280 عضوا.

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