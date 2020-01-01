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الثلاثاء 21 يوليه 2020 الموافق 30 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

نشأت الديهي: منظمة الأمم المتحدة فشلت في إدارة جميع الملفات

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 09:09 م
الديهي
الديهي
سناء إسماعيل
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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن منظمة الأمم المتحدة فشلت في إدارة جميع الملفات، وفشلت في منع الحروب الدولية.

وأضاف خلال حلقة برنامجه "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، أننا علينا أن نبحث عن منظمة دولية بديلة تكون فاعلة في منع النزاعات ومحاسبة الدول المارقة مثل تركيا وقطر، اللتان تمارسان إرهابًا في وضح النهار، ومجابهة هذا يكون بالقانون الدولي، ولكن سحقًا للمنظمات الضعيفة التي لا تقوى على تغيير الواقع ولا تقوى على مواجهة رئيس فاشل إرهابي أردوغان، وأمير فاشل فاسد يدعى تميم.

وأكد أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأمير قطر تميم بن حمد، أهل الشر في الأرض، وأسفل أهل الأرض، معقبًا: "واحد يدفع والأخر يرب ويدمر، وأينما حل الأتراك والقطريون أعلم أن هناك كارثة".

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