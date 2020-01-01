وزير قطاع الأعمال: محفزات للمواطن للإقبال على السيارات الكهربائية

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن هناك متطلبات تحفيز للمواطن من أجل التحول والإقبال على شراء السيارات الكهربائية.وأضاف هشام توفيق، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمة الإعلامي سيد علي، عبر شاشة قناة "الحدث اليوم"، أن أي دولة حدث بها صناعة كهربائية يجب أن نتقدم بعض المحفزات.وتابع هشام توفيق قائلًا: "من المحفزات توفير أماكن الشحن للسيارات الكهربائية للشركات التي توفر خدمة السيارات الكهربائية، وتقليل رسوم التراخيص بالمقارنة بالسيارات العادية".واستكمل: "خصم يعطى لمشتري السيارة الكهربائية عند الشراء كوسيلة لتحفيز المواطن على الاتجاه لتلك النوعية من السيارات".