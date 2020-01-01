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الثلاثاء 21 يوليه 2020 الموافق 30 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الديهي يهنئ الإمارات بمسبار الأمل ويسخر من طائرة تميم الورقية

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 08:30 م
الديهي
الديهي
سناء إسماعيل
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هنأ الإعلامي نشأت الديهي حكومة الإمارات على إطلاق مسبار الأمل واصفًا إياه بأنه إنجاز يحسب للأمة العربية كلها.

وسخر الديهي، في حلقة برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "ten"، من الإنجاز التاريخي الذي قامت به قطر، بالتزامن مع إطلاق مسبار الأمل وإطلاقهم أكبر طائرة ورقية في العالم التي حملت صورة تميم آل حمد حاكم قطر.

وقال: "تم إطلاق الطائرة بحضور مجموعة من موسوعة جينيس للأرقام القياسية، وشتان الفارق بين مسبار الأمل والطائرة الورقية".

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