بكري: تصريحات وزير الخارجية الألماني عن البرلمان مرفوضة جملة وتفصيلا

استنكر الإعلامي مصطفى بكري، اليوم الثلاثاء، تصريحات وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، عن قرار البرلمان المصري بالموافقة على إرسال قوات قتالية للخارج لحماية مصر من مخاطر الميليشيات والتدخل الأجنبي في ليبيا.وقال "بكري"، في تغريدة عبر صفحته الشخصية بموقع التدوينات "تويتر": "بأي حق يتدخل وزير الخارجية الألماني في الشئون الداخلية المصرية وينتقد تصويت مجلس النواب المصري بالإجماع على تفويض رئيس الجمهورية بإرسال قوات خارج الحدود للدفاع عن الأمن القومي للبلاد؟، هذه مؤسسة شعبية تعبّر عن الشعب المصري، وتصريحات الوزير الألماني مرفوضة جملة وتفصيلا".وكان البرلمان المصري قد صوت بالإجماع، في الجلسة السرية التي أقيمت مساء أمس الإثنين، على تفويض الرئيس عبدالفتاح السيسي بإرسال قوات خارج الحدود للدفاع عن الأمن القومي للبلاد.