بومبيو: بريطانيا وأمريكا لن تسمحا برفع حظر السلاح عن إيران

التقى وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، اليوم، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الذي يزور لندن حاليا.وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البريطاني، إنه بحث مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، تمديد حظر السلاح على إيران، مشددا على أنهم لن يسمحوا برفع حظر السلاح عن إيران.فيما أشار وزير الخارجية البريطاني، من جانبه، إلى أنه ناقش مع "بومبيو" العلاقات الثنائية والملف الإيراني والتحديات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد.