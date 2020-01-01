السيسى متمنيًا الشفاء لأمير الكويت: «أدعو الله أن يرده سالمًا معافى»

تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بخالص التمنيات بالشفاء العاجل لسمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت.وقال الرئيس، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "أدعو الله بالشفاء العاجل لأخي سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وأن يرده سالمًا معافى لجموع شعبه والأمة العربية، سائلًا المولى عز وجل أن يديم على سموه موفور الصحة وتمام العافية".