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الثلاثاء 21 يوليه 2020 الموافق 30 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ندب المعمل الجنائى لمعاينة حريق شقة في العجوزة

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 04:01 م
حريق شقة
حريق شقة
محمد عيسي
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أمرت نيابة العجوزة الجزئية، اليوم الثلاثاء، بندب المعمل الجنائي والأدلة الجنائية؛ لمعاينة حريق شقة سكنية، وإعداد تقرير حول سبب الحريق.

وكلفت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، كما انتقل فريق من النيابة لمعاينة موقع الحريق.

البداية كانت بتلقي مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، بشأن بلاغ ورد لقسم شرطة العجوزة، بنشوب حريق في إحدى الشقق السكنية، بالقرب من شارع وادي النيل.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة، ودفعت قوات الحماية المدنية بـ3 سيارات إطفاء، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده، وبالفحص تبين نشوب الحريق في شقة سكنية بالطابق الخامس.

وأسفر الحريق عن إصابة مالك الشقة بحروق متفرقة بالجسم، وجرى نقله إلى المستشفى لإسعافه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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