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الثلاثاء 21 يوليه 2020 الموافق 30 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

باحثة بريطانية: 3 شروط مهمة قبل تطعيم الناس بأي لقاح مضاد لكورونا

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 02:37 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
منار أحمد
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نوّهت وسائل الإعلام البريطانية، اليوم الثلاثاء، إلى طرح لقاح لفيروس كورونا بنهاية العام الجاري، لافتةً إلى أن حدوث ذلك غير مؤكد.

وقالت الباحثة سارة جيلبرت، كبيرة الباحثين على اللقاح، لصحيفة الجارديان البريطانية: فيما يتعلق بطرح اللقاح بنهاية العام، هذا محتمل، لكن لا يوجد قطعًا ما يؤكد ذلك لأننا بحاجة إلى حدوث ثلاثة أمور.

وأوضحت أنه ينبغي التأكد من نجاحه في تجارب المراحل الأخيرة، كما ينبغي توفير كميات كبيرة، ويجب أن توافق الجهات التنظيمية سريعًا على ترخيصه للاستخدام الطارئ.

وأضافت: يجب حدوث تلك الأمور الثلاثة قبل أن يتسنى لنا الشروع في تطعيم أعداد كبيرة من الناس.

وأظهرت بيانات، أمس الإثنين، أن اللقاح التجريبي الذي حصلت شركة "أسترازينيكا" لصناعة الأدوية على ترخيصه طور استجابة مناعية في تجارب المراحل الأولى السريرية، ليبقى الأمل في إمكان استخدامه بنهاية العام.

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