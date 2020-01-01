رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 21 يوليه 2020 الموافق 30 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سيبيريا تكتشف طريقة لقتل كورونا في 40 ثانية

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 01:25 م
ڤيروس كورونا
ڤيروس كورونا
وكالات
طباعة
تم تطوير طريقة فريدة لتدمير مسببات الأمراض الفيروسية في جامعة نوفوسيبيرسك الحكومية.

تمكن العلماء في جامعة نوفوسيبيرسك من تطوير طريقة فريدة يمكن من خلالها تدمير مسببات الأمراض الفيروسية COVID-19 في غضون دقيقة واحدة.

يتم القضاء على عدوى الفيروس التاجي من خلال التعرض للعلاج الديناميكي الضوئي - تستغرق 40 ثانية فقط.

وقال العلماء، بحسب قناة "زفيزدا": "باستخدام تدفق طاقة ليزر منخفض الطاقة وكميات قليلة جدا من المحسسات الضوئية الطبية، تمكنا ليس فقط من تعطيل النشاط الفيروسي SARS-CoV-2 بالطريقة الديناميكية الضوئي، ولكن أيضًا لإثبات أن الخلايا المصابة بفيروس SARS-CoV-2 يتم معالجتها بواسطة العلاج الديناميكي الضوئي.

يشير الخبراء إلى أنه يتم الآن استخدام هذا العلاج لمعالجة بعض أنواع السرطان.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رسميًا.. موعد أول أيام عيد الأضحى 2020 فى مصر

هاشتاج «كلنا الجيش المصري» الثالث عالميًا

نقل الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين إلى المستشفى

«مياه الشرب» عن المخالفين: «الدور جاى عليهم والقطر هيدوسهم»

الصور

image description

حمو بيكا يغزو السوشيال ميديا بـ«باتون باليه بالسمسم هات» (فيديو)

image description

جلسة مجلس النواب بحضور وزيرة الصحة

image description

«الهروب من كورونا».. مصريون يحتلون شواطئ دهب

image description

امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

image description

«مدد يا أم العواجز».. النساء من مسجد السيدة زينب بعد فتحه

الأكثر قراءة

رسميا.. انطلاق الدراسة بالجامعات 17 أكتوبر بنظام «التعليم الهجين»

قرار جديد من «التموين» بشأن المخابز

تُستخدم 30 مرة.. «التموين» تطرح كمامات جديدة بـ6 جنيهات

حقيقة هدم مقابر «جبانة المماليك» الأثرية بالقاهرة

إنفوجراف

image description

محظورات الدعاية الانتخابية بمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

تنفيذ حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة (إنفوجراف)

image description

«بعد حكم حبسه».. محمد رمضان والطيار المفصول فى المحكمة (إنفوجراف)

image description

5 حالات لإيقاف قرار التمكين من مسكن الحضانة (إنفوجراف)

أيام زمان

"الأطباء قالوا :" معجزة طبية".. تفاصيل أسوأ 100 ساعة عاشتها أم كلثوم

بعد أن أصيبت بالشلل.. فنانة شهيرة كان طلاقها من زوجها بأمر الطبيب

نهزم الأتراك على مر التاريخ.. هكذا دمر إبراهيم باشا العثمانيين ووصل حتى الأناضول

هل هاني شاكر مغرور؟.. لهذه الأسباب.. اتهموه بالغرور في شبابه

نجم الساعة

نهزم الأتراك على مر التاريخ.. هكذا دمر إبراهيم باشا العثمانيين ووصل حتى الأناضول

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

4 أسباب تجعلك تتناول عصير الليمون يوميًا

أخصائية أورام تكشف فوائد الماء للأمعاء

5 كويكبات في طريقها إلى الأرض

مرضى «كوفيد- 19» يواجهون إرهاقا طويل الأمد بعد التعافى

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
عبد الناصر.. وليبيا
القس. رفعت فكرى
ناكرو الجميل
لواء. محسن الفحام
ما بين الحرب والسلام
ماجد حبته
الخارجية.. والسفالة ألمانية
المزيد

الثقافة

«المساكين».. رواية «دوستويفسكي» عن المهمشين في الأرض

وزيرة الثقافة تشهد عرضًا للسيرك القومى

«الشرقية للإنشاد الدينى» تتألق على مسرح قصر ثقافة الزقازيق

إقليم شرق الدلتا يكرم الفائزين بمسابقة مبدعى المستقبل