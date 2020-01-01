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الثلاثاء 21 يوليه 2020 الموافق 30 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

حسين زين: «ماسبيرو زمان» اسم يليق بعراقة المحتوى (فيديو)

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 11:50 ص
حسين زين
حسين زين
ياسمين عباس
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قال الإعلامي حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إن بناء ماسبيرو استغرق عامين، وكانت بدايات الفكرة هو أن يكون هناك تليفزيون للشعب المصري، جاء ذلك في ذكرى 60 عامًا على إنشاء ماسبيرو.

وأضاف الإعلامي حسين زين، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الثلاثاء، أن ماسبيرو له عمر طويل وحافل بالبرامج والأفلام والمسلسلات، بالإضافة إلى ذكريات المطربين القدماء والمذيعين الكبار في كل غرفة من غرف المبنى.

وأشار رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إلى أن قناة "ماسبيرو زمان" الحالية كانت لجمع التراث في فضائية واحدة، بدلًا من شائعات سرقة محتوى ماسبيرو، موضحًا أن الفكرة جاءته خلال توليه منصب رئيس قطاع القنوات المتخصصة.

ونوه بأنه هو من سماها "ماسبيرو زمان"، لأنه الاسم الوحيد الذي يليق بعراقة محتواها، لافتًا إلى أن انطلاق فضائية ماسبيرو كان في أول أيام رمضان.

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