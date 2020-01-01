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الثلاثاء 21 يوليه 2020 الموافق 30 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«نادي القضاة»: ندعم القيادة السياسية للحفاظ على أمن مصر

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 10:13 ص
المستشار رضا محمود
المستشار رضا محمود
حسام التمساح
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صرح المستشار رضا محمود، المتحدث الرسمي باسم نادي قضاة مصر، إن مجلس إدارة نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن يؤكد دعمه الكامل لكافة الإجراءات والقرارات التي يتخذها مجلس الدفاع الوطني في سبيل حفاظه على تأمين البلاد وسلامتها ومواجهة أخطار الأمن القومي في الداخل والخارج.

وأكد النادي - في بيان اليوم الثلاثاء - أن قضاة مصر يراعون دقة الظرف ويستوعبون ويقدرون حجم المسئولية ويفهمون كل ما يجري من مخاطر تحيط بالبلاد، ويثمنون السياسة الحكيمة والمتوازنة التي تدير بها الدولة المصرية جميع الملفات الوطنية المطروحة.

وتابع أن القضاة يشددون على أن جموع الشعب المصري يجب أن يصطفوا خلف الوطن وأن يقفوا صفا واحدًا مع كافة القرارات والإجراءات التي تتخذها القيادة السياسية والدولة المصرية للتصدي لتلك الأزمات والأخطار التي تتعرض لها المنطقة في هذه الظروف الراهنة والحفاظ على مقدرات هذا الوطن العظيم، مشيرا إلى أنهم آمنين لوجود جيش عظيم رشيد يحمي أمن مصر القومي داخل وخارج حدود الوطن.

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