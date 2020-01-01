تباعد وتعقيم وكمامات.. «مسك الختام» في مدارس حلوان

شهدت مدارس الثانوية العامة بحلوان؛ التزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد؛ في آخر أيام ماراثون الامتحانات؛ لترسم مشهدًا جيدًا في ختامها.وأشرف مراقبو الجودة على عمليات التعقيم بواسطة البوابات المخصصة لعبور الطلاب؛ إضافة للتباعد الاجتماعي وتوزيع وسائل الوقاية مثل الكمامات والمطهرات.وتابع ياسر أنس؛ مدير إدارة حلوان التعليمية؛ الإجراءات داخل المدارس؛ للاطمئنان على تهيئة الأجواء للامتحانات.ويؤدي طلاب الثانوية العامة «شعبة علمي رياضة»، آخر امتحاناتهم «الجبر والهندسة الفراغية»، اليوم الثلاثاء، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة حفاظًا على صحتهم من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).وأقيمت امتحانات الثانوية العامة في الفترة من الأحد 21 يونيو حتى 21 يوليو.