«الإنجيلية» تنظم ندوة التكافل الاجتماعي والعبور من أزمة كورونا

ينظم منتدى حوار الثقافات بالطائفة الإنجيلية، برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، اليوم الثلاثاء، ندوة تحت عنوان "التكافل الاجتماعي والعبور من أزمة كورونا طرق وآليات جديدة".وتنطلق الندوة عبر تطبيق zoom، ويشارك فيها الدكتور ماجد عثمان رئيس مركز بيرة لبحوث الرأي العام وزير الاتصالات الأسبق، والدكتور أيمن عبد الوهاب نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.وكان قد اجتمعَ المجلسُ المليُّ الإنجيليُّ ورؤساءُ المذاهبِ الإنجيليةِ، برئاسةِ الدكتور القس أندريه زكي، رئيسِ الطائفةِ الإنجيليةِ بمصرَ، عبرَ وسائلِ التواصلِ الإليكترونيّ.وأكدت الطائفة التزامها الكامل بقرار رئاسة مجلس الوزراء بتعليق الصلاة الأسبوعية الجماعية يومي الأحد والجمعة وذلك لحين إشعار آخر.