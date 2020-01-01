مقتل واعتقال 5 من طالبان في العاصمة الأفغانية

أعلنت شرطة العاصمة الأفغانية مقتل أحد عناصر حركة "طالبان" واعتقال أربعة آخرين خلال عملية لقوات الشرطة في كابول.وقال الشرطة - فى بيان لها حسبما نقلت قناة "طلوع" الأفغانية اليوم الثلاثاء - إنه تم تنفيذ العملية في منطقة "شكار دارا"، حيث كانت عناصر تابعة لحركة "طالبان" تخطط لمهاجمة قوات الشرطة، مضيفا أن هذه العناصر متورطة في عدد من الهجمات بمنطقتي "شكار دارا" و"مير باشا كوت".من جانبها، لم تعلق حركة "طالبان" على هذه الأنباء حتى الآن.