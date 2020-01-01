رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 21 يوليه 2020 الموافق 30 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوريا الجنوبية تسجل 45 إصابة جديدة بكورونا

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 07:20 ص
ڤيروس كورونا
ڤيروس كورونا
أ ش أ
طباعة
أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 45 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، بسبب اكتشاف عدوى جماعية في مستشفى تمريض في العاصمة سول، ما يرفع إجمالي حصيلة المصابين في البلاد إلى 13،816 إصابة.

وقال مركز تدابير الحجر الصحي، في بيان له، إن من بين الـ 45 إصابة، توجد 25 إصابة وافدة و20 إصابة محلية.

ومن بين الـ 20 إصابة المحلية، جاءت 18 إصابة في العاصمة سول وإصابة واحدة في كل من إقليم كيونج كي وجزيرة جيجو.

وأضاف المركز: "أن 5 إصابات من بين الـ 25 إصابة الوافدة، قادمة من الولايات المتحدة، وجاءت 4 إصابات من كل من الفلبين وكازاخستان، وإصابتان من اليابان، وإصابة واحدة من كل من البرازيل وبيلاروس وبريطانيا وزامبيا والجزائر والعراق والهند والكويت ولبنان وروسيا".

وارتفع عدد حالات الشفاء بمقدار 71 حالة إلى 12،643، وبلغ عدد المرضى الخاضعين للعلاج 877 شخصا بتراجع قدره 26 شخصًا.

من ناحية أخرى، ظل عدد الوفيات جراء فيروس كورونا دون تغيير عند 296 حالة، وبلغت نسبة الوفيات 2.14%.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«مياه الشرب» عن المخالفين: «الدور جاى عليهم والقطر هيدوسهم»

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر يوليو 2020

البرلمان: مصر قادرة على الدفاع عن نفسها وأشقائها ضد أي خطر

صلاة الغائب على نور كلش غريق بلطيم غدا

الصور

image description

جلسة مجلس النواب بحضور وزيرة الصحة

image description

«الهروب من كورونا».. مصريون يحتلون شواطئ دهب

image description

امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

image description

«مدد يا أم العواجز».. النساء من مسجد السيدة زينب بعد فتحه

image description

زراعة «الليف» من الألف إلى الياء.. الزمن يغير الأدوات (فيديو)

الأكثر قراءة

بريطانيا تعلن عن اتفاق لإنتاج 190 مليون جرعة ضد كورونا

حقيقة هدم مقابر «جبانة المماليك» الأثرية بالقاهرة

الأرصاد تعلن موعد الموجة الحارة الجديدة (فيديو)

صلاة الغائب على نور كلش غريق بلطيم غدا

إنفوجراف

image description

محظورات الدعاية الانتخابية بمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

تنفيذ حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة (إنفوجراف)

image description

«بعد حكم حبسه».. محمد رمضان والطيار المفصول فى المحكمة (إنفوجراف)

image description

5 حالات لإيقاف قرار التمكين من مسكن الحضانة (إنفوجراف)

أيام زمان

"الأطباء قالوا :" معجزة طبية".. تفاصيل أسوأ 100 ساعة عاشتها أم كلثوم

بعد أن أصيبت بالشلل.. فنانة شهيرة كان طلاقها من زوجها بأمر الطبيب

نهزم الأتراك على مر التاريخ.. هكذا دمر إبراهيم باشا العثمانيين ووصل حتى الأناضول

هل هاني شاكر مغرور؟.. لهذه الأسباب.. اتهموه بالغرور في شبابه

نجم الساعة

نهزم الأتراك على مر التاريخ.. هكذا دمر إبراهيم باشا العثمانيين ووصل حتى الأناضول

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

علماء يحذرون من خطر انقراض الدببة القطبية

رسميًا.. موعد أول أيام عيد الأضحى 2020 فى مصر

موعد عيد الأضحى فى السعودية 1441

ضربات متلاحقة.. «ديزنى» توقف إعلاناتها على «فيسبوك»

مقالات الرأي
ماجد حبته
الخارجية.. والسفالة ألمانية
نرمين يسر
365 Days.. رهينة السعادة
د. منى حلمى
المتربصون بأقوالنا وأفعالنا وكتاباتنا هم جنود الدولة الدينية
مؤمن المحمدي
نادية لطفى
المزيد

الثقافة

وزيرة الثقافة تشهد عرضًا للسيرك القومى

«الشرقية للإنشاد الدينى» تتألق على مسرح قصر ثقافة الزقازيق

إقليم شرق الدلتا يكرم الفائزين بمسابقة مبدعى المستقبل

الأنفوشى للموسيقى العربية تتألق فى قصر ثقافة مطروح