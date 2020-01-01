كوريا الجنوبية تسجل 45 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 45 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، بسبب اكتشاف عدوى جماعية في مستشفى تمريض في العاصمة سول، ما يرفع إجمالي حصيلة المصابين في البلاد إلى 13،816 إصابة.وقال مركز تدابير الحجر الصحي، في بيان له، إن من بين الـ 45 إصابة، توجد 25 إصابة وافدة و20 إصابة محلية.ومن بين الـ 20 إصابة المحلية، جاءت 18 إصابة في العاصمة سول وإصابة واحدة في كل من إقليم كيونج كي وجزيرة جيجو.وأضاف المركز: "أن 5 إصابات من بين الـ 25 إصابة الوافدة، قادمة من الولايات المتحدة، وجاءت 4 إصابات من كل من الفلبين وكازاخستان، وإصابتان من اليابان، وإصابة واحدة من كل من البرازيل وبيلاروس وبريطانيا وزامبيا والجزائر والعراق والهند والكويت ولبنان وروسيا".وارتفع عدد حالات الشفاء بمقدار 71 حالة إلى 12،643، وبلغ عدد المرضى الخاضعين للعلاج 877 شخصا بتراجع قدره 26 شخصًا.من ناحية أخرى، ظل عدد الوفيات جراء فيروس كورونا دون تغيير عند 296 حالة، وبلغت نسبة الوفيات 2.14%.