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الثلاثاء 21 يوليه 2020 الموافق 30 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الدفاع» الروسية تعلن جاهزية أول لقاح محلى ضد كورونا

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 07:49 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
وكالات
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قال النائب الأول لوزير الدفاع الروسي روسلان تساليكوف، إن أول لقاح روسي ضد كوفيد-19، الذي شارك في تصميمه وإنتاجه مختصون عسكريون وعلماء من مركز "غيمالي" للبحوث، بات جاهزًا.

وأضاف تساليكوف، في حديث صحفي، حسبما افادت وكالة أنباء "تاس": "قام المختصون العسكريون والعلماء، بإجراء التقييمات النهائية لنتائج اختبار اللقاح الجديد، كل المتطوعين الذين شاركوا في اختبار اللقاح بخير وقد حصلوا على المناعة ضد الفيروس، وبهذا يمكن القول إن أول لقاح محلي ضد الإصابة بعدوى كوفيد-19، بات جاهزًا".

وذكر المكتب الصحفي لوزارة الدفاع، قبل ذلك، أنه تم تقديم وثائق تسجيل اللقاح المذكور، إلى وزارة الصحة الروسية في 30 يونيو الماضي.

وبعد الحصول على الترخيص، بدأت الاختبارات السريرية للقاح السائل والجاف، الذي صممه مركز "غيمالي" بالتعاون مع "معهد البحوث العلمي المركزي رقم 48" التابع لوزارة الدفاع.

ويوم أمس أعلنت الوزارة، عن اكتمال مرحلة التجارب السريرية على اللقاح بنجاح.

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