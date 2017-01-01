انتهاء ماراثون امتحانات الثانوية العامة.. اليوم

ينتهي ماراثون امتحانات الثانوية العامة لهذا العام الدراسي، اليوم الثلاثاء، حيث يؤدي طلاب شعبة علمي رياضة، آخر امتحاناتهم في مادة الرياضيات البحتة (جبر وهندسة فراغية).كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (STEM) الامتحان في مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الكيمياء والفيزياء)، وذلك في آخر أيام امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام دراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020.وأقيمت امتحانات الثانوية العامة في الفترة من الأحد 21 يونيو حتى اليوم 21 يوليو، إذ أدى الطلاب امتحان اللغة العربية يوم الأحد 21 يونيو، ويوم الخميس 25 يونيو مادة (اللغة الأجنبية الأولى)، ويوم الأحد 28 يونيو مادة (الديناميكا)، والخميس 3 يوليو مواد (الأحياء والإستاتيكا والفلسفة والمنطق)، والثلاثاء 7 يوليو (الفيزياء والتاريخ)، والأحد 12 يوليو (الكيمياء والجغرافيا)، والثلاثاء 14 يوليو (اللغة الأجنبية الثانية).كما أدى الطلاب الأحد الماضي، امتحان (الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس)، ويؤدون اليوم الثلاثاء 21 يوليو (الجبر والهندسة الفراغية).