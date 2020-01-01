الكنيسة الأرثوذكسية: نساند جيشنا العظيم فى كل خطواته للدفاع عن مصر

قال القس بولس حليم، المتحدث الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في تصريحات لـ"الدستور"؛ إن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تثق في القيادة السياسية وما تتخذه من قرارات للحفاظ على أمن مصر القومي.وأضاف القس بولس حليم، المتحدث الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في تصريحاته: "نساند جيشنا العظيم في كل خطواته للدفاع عن أمن مصر وسلامته".وكان مجلس النواب وافق بإجماع آراء النواب الحاضرين على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي العربي ضد أعمال المليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.