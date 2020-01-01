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الثلاثاء 21 يوليه 2020 الموافق 30 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الكنيسة الأرثوذكسية: نساند جيشنا العظيم فى كل خطواته للدفاع عن مصر

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 12:36 ص
القس بولس حليم
القس بولس حليم
مونيكا جرجس- ماريان رسمى
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قال القس بولس حليم، المتحدث الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في تصريحات لـ"الدستور"؛ إن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تثق في القيادة السياسية وما تتخذه من قرارات للحفاظ على أمن مصر القومي.

وأضاف القس بولس حليم، المتحدث الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في تصريحاته: "نساند جيشنا العظيم في كل خطواته للدفاع عن أمن مصر وسلامته".

وكان مجلس النواب وافق بإجماع آراء النواب الحاضرين على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي العربي ضد أعمال المليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.

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