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رئيس التحرير التنفيذي
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اقتصاد

التخطيط: توطين أهالى النوبة والبدو خلال 3 سنوات بـ4 مليار جنيه

الإثنين 20/يوليه/2020 - 11:26 م
الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط
أميرة ممدوح
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قالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الحكومة بصدد الانتهاء من توطين أهالى النوبة وبدو المحافظات الحدودية خلال 3 سنوات بتكلفة قدرها 4 مليار جنيه، لافتة إلى أن معدلات تنفيذ مشروعات إحلال وترميم مساكن المغتربين عن قراهم لظروف مختلفة تخطت الـ50% خلال العام الحالى 2020.

وأضافت الوزارة، وفقًا لتقرير لها حصلت عليه "الدستور"، أنه يجرى حاليًا العمل على استكمال مشروع إسكان المغتربين بالنوبة بتكلفة إجمالية قدرها 3 مليار جنيه، حيث سيتم وفقًا لهذا المشروع إحلال كلى وجزئى أو ترميم لمساكن أهالى النوبة، حسب حالة المسكن، بهدف تحقيق الاستقرار لهم، موضحة أنه تم ضخ 97 مليون جنيه حتى ديسمبر الماضى من أصل 200 مليون جنيه مستهدف بنهاية عام 2019-2020 بمعدل إنفاق مالى سنوى بلغ 48%، ومن المقرر الإنتهاء من المشروع بالكامل بحلول منتصف عام 2023.

ولفتت الوزارة إلى استكمال مشروع قرى التوطين بمرسى علم والقرى التابعة لها بمحافظة البحر الأحمر بتكلفة إجمالية قدرها 211 مليون جنيه، حيث بدأ العمل فى المشروع فبراير 2018 وحتى نهاية ديسمبر 2019، وتضمن إنشاء مجموعة وحدات بمساحة 220 م2 كاملة التشطيب بالمرافق الداخلية والخارجية من مياة وصرف صحى وتوصيلات كهرباء داخلية، من أجل توطين البدو والعمل على خلق مجتمعات مستقرة لهم، وبلغ حجم المخصصات المرصودة لهذا الغرض خلال العام المالى الماضى 2019-2020 حوالى 30 مليون جنيه.

ووجهت الحكومة 196 مليون جنيه لاستكمال مشروع إنشاء قرى التوطين بشلاتين والقرى التابعة بمحافظة البحر الأحمر لإنشاء 20 وحدة توطين على مساحة 220 م2 كاملة التشطيب بالمرافق الداخلية والخارجية من مياة وصرف صحى وتوصيلات كهرباء داخلية، حيث تم إنفاق 9 ملايين جنيه خلال الفترة بين يوليو وديسمبر 2019 من إجمالى 27 مليون جنيه مستهدف خلال العام المالى 2019-2020 بمعدل إنفاق مالى سنوى بلغ 33%.

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