سعر اليورو اليوم الثلاثاء 21-7-2020 في البنوك المصرية

كما استقر سعر اليورو اليوم في المصرف العربي الدولي ليسجل للشراء 18.20 جنيه وللبيع 18.37، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 18.15 جنيه وللبيع 18.37، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 18.15 جنيه وللبيع 18.37، كما استقر سعر اليورو اليوم أمام الجنيه في البنك العربي الأفريقي ليسجل للشراء 18.15 جنيه وللبيع 18.37، وفي بنك بلوم سجل للشراء 18.15 جنيه وللبيع 18.37.

أسعار اليورو اليوم كما تراجع سعر اليورو اليوم في بنك كريدي أجريكول ليسجل للشراء 18.15 جنيه وللبيع 18.36، وفي بنك مصر إيران التنمية سجل للشراء 18.14 جنيه وللبيع 18.40، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 18.15 جنيه وللبيع 18.36، وفي بنك البركة سجل للشراء 17.92 جنيه وللبيع 18.21.

