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الثلاثاء 21 يوليه 2020 الموافق 30 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر اليورو اليوم الثلاثاء 21-7-2020 في البنوك المصرية

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 06:58 ص
اليورو
اليورو
ياسمين محمود
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يرصد " الدستور" سعر اليورو، اليوم الثلاثاء 21-7-2020، أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، وفقًا آخر تحديثات أسعار اليورو في البنوك، في التقرير التالي:

عالميًا، شهدت أسعار النفط العالمي تراجعًا ملحوظًا وسط مخاوف من أن يخرج تعافي الطلب على الوقود عن مساره نتيجة ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد حول العالم، ليسجل خام تراجعًا 36 سنتا بما يعادل 0.8% إلى 42.78 دولار للبرميل، بعد أن انخفض قليلا الأسبوع الماضي، كما هبط الخام الأمريكي 34 سنتا أو 0.8% إلى 40.25 دولار للبرميل، بعد أن زاد 4 سنتات الأسبوع الماضي.

وعلي المستوى المحلي، ارتفع سعر اليورو اليوم أمام الجنيه في البنك المركزي المصري وبنك أتش أس بي سي، مقابل تراجع اليورو في بنك البركة والبنك الأهلي الكويتي وارتفاعه في المصرف المتحد ومصرف أبوظبي الإسلامي.

ووفقًا للسوق المحلى نرصد لكم فى هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.

وارتفع سعر اليورو اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي ليسجل للشراء 18.15 جنيه وللبيع 18.36، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 18.15 جنيه وللبيع 18.36، كما ارتفع أيضًا في بنك التمعمير والاسكان ليسجل للشراء 18.11 جنيه وللبيع 18.34، وفي بنك اتش اس بي سي سجل للشراء 18.16 جنيه وللبيع 18.37، وفي البنك المصري لتنمية الادرات سجل للشراء 18.15 جنيه وللبيع 18.35.

سعر اليورو اليوم الثلاثاء 21-7-2020 في البنوك المصرية

كما استقر سعر اليورو اليوم في المصرف العربي الدولي ليسجل للشراء 18.20 جنيه وللبيع 18.37، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 18.15 جنيه وللبيع 18.37، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 18.15 جنيه وللبيع 18.37، كما استقر سعر اليورو اليوم أمام الجنيه في البنك العربي الأفريقي ليسجل للشراء 18.15 جنيه وللبيع 18.37، وفي بنك بلوم سجل للشراء 18.15 جنيه وللبيع 18.37.

أسعار اليورو اليوم

كما تراجع سعر اليورو اليوم في بنك كريدي أجريكول ليسجل للشراء 18.15 جنيه وللبيع 18.36، وفي بنك مصر إيران التنمية سجل للشراء 18.14 جنيه وللبيع 18.40، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 18.15 جنيه وللبيع 18.36، وفي بنك البركة سجل للشراء 17.92 جنيه وللبيع 18.21.

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