الديهي: مستوطنات إسرائيل على الأراضي الفلسطينية عمل إجرامي

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن سامح شكري وزير الخارجية، أكد للرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، موقف مصر لاستعادة حقوق الشعب الفلسطيني، مشددًا على أنها أم العرب والشقيقة الكبرى للجميع.وأضاف «الديهي» خلال حلقة برنامجه «بالورقة والقلم» المذاع عبر فضائية «TeN» أن جميع الدول العربية وضعت القضية الفلسطينية على الرف، ومصر هي التي تحرك الملف وهي التي نقلت الملف الفلسطيني من مكتبة التراث للواقع مرة أخرى، وتحاول إخراج القضية الفلسطينية من العزلة والثلاجة الدولية، وإعادة إحياءها مرة أخرى.وتابع أن حل القضية الفلسطينية من وجهة النظر المصرية منذ نعومة أظافرنا وحتى الآن وحتى الممات ثابت ولم يتغير، على حل الدولتين حدود الدولة الفلسطينية قبل 5 يوليو 1967، وعاصمة فلسطين القدس الشرقية، ولا للمستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، والمستوطنات عمل إجرامي من وجه النظر المصرية، مؤكدًا أن القضية الفلسطينية لم تغب لحظة عن بؤرة اهتمام صانع القرار المصري.