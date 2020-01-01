الدفاع العراقية تعلن وفاة أحد قادة سلاح المدفعية بكورونا

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، الاثنين، وفاة أحد قادة سلاح المدفعية بالقوات المسلحة جراء إصابته بفيروس كورونا "كوفيد 19".ونعت وزارة الدفاع العراقية في بيان مساء اليوم، العميد ضياء صباح أشرف معاون مدير صنف المدفعية، مستذكرة مواقف الفقيد البطولية والمهنية والانسانية طيلة خدمته العسكرية التي قضاها بكل إخلاص ونزاهة.ودعت الدفاع العراقية للفقيد بالرحمة ولأهله ومحبيه الصبر والسلوان.يذكر أن وزارة الدفاع العراقية أعنت منذ أيام عن وفادة أحد قادة الجيش متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.