كنائس إيبارشية طما تستأنف صلوات القداسات

بدأت كنائس إيبارشية طما بالطنيسة القبطية الأرثوذكسية بسوهاج، اليوم، استئناف صلوات القداسات بها بعد تعليق الصلوات بها أكثر من 100 يوم.ودقت أجراس كنائس الإيبارشية بعد غياب دام أكثر من ١٠٠ يوم، حيث بدأت الكنائس صلوات القداسات كخطوة أولى لإعادة الفتح التدريجي، في ظل الإجراءات الوقائية المشددة؛ للحفاظ على سلامة الآباء الكهنة وشعب الكنائس.واستعدت كنائس إيبارشية طما بجميع الإجراءات الوقائية اللازمة لاستقبال المصلين من اليوم وإلى الخميس من كل أسبوع، بحضور ٢٥ فردا فقط لكل قداس.