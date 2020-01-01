نقيب الجزارين يعلن انخفاض أسعار الأضاحي لهذا العام

قال يوسف البسومي، نقيب الجزارين، إن أسعار لحوم الأضاحي منخفضة هذا العام، مقارنة بالعام الماضي، وذلك بسبب قلة القدرة الشرائية للمواطن في ظل الظروف الحالية.وأضاف "صبري"، خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الإثنين، أن جائحة فيروس كورونا أثرت على الاقتصاد المصري، مما أدى إلى التأثير على أسعار اللحوم، بعد قلة الطلب على الشراء.وناشد، وزارة الصحة بفتح الأسواق قبل عيد الأضحى بأسبوع، ليستطيع التجار تسويق الأضاحي ولو بأقل الأسعار، مؤكدًا التزامهم بأخذ كافة الإجراءات الاحترازية.