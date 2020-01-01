رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 20 يوليه 2020 الموافق 29 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«الهلالي»: يجب تفسير النصوص الدينية وفقا لطبيعة المجتمع

الإثنين 20/يوليه/2020 - 07:16 م
سعد الدين الهلالي
سعد الدين الهلالي
رباب الأهواني
طباعة
قال الدكتور سعد الدين الهلالي إنه لابد من تفسير النصوص الدينية وفقا لطبيعة المجتمع الذي يحيا فيه الناس، حيث كان الصحابي وخليفة المسلمين عمرو بن الخطاب، يقوم بالحكم بين الناس وفقا لطبيعة المجتمع بعدما توسعت أراضي المسلمين وتوسع حكمهم في البلاد، وأنه كان يرى أن المرتد لا يكره، مستشهدًا بالآية القرآنية «لا إكراه في الدين» بينما القتال يمكن عندما يكره المسلم على ترك دينه، مشيرا إلى أنه يجوز تعطيل النص الديني من أجل تعظيم الرقي الحضاري.

وأضاف الدكتور سعد الهلالي خلال تقديم برنامج «كن أنت» المذاع على القناة الأولى المصرية، مساء الإثنين، أنه في حالة الحرب، عند خروج أحدهم عن الجيش وتغيير دينه، فلابد من قتاله لسبيين، السبب الأول هو تغيير دينه، والسبب الثاني هو خيانة وطنه والوقوف أمام مصالح المواطنين، مثلما فعل الإرهابي هشام عشماوي، الذي غير أيدولوجيته وخان وطنه وجيشه وخرج عليهم بالقتل والإرهاب.



وأوضح الدكتور سعد الهلالي، أن الدين الإسلامي أعطانا الحق بالتوقف عن النصوص الدينية من أجل إقامة الحضارة، موضحا أن الآيات القرآنية التي تضم نصوصا متعلقة بملك اليمين والرق، قد تم التوقف عنها، تماشيا مع المجتمع والوضع الاجتماعي والحضاري الذي يعيشه المجتمع، بالإضافة إلى التوقف عن النصوص التي لم يفهمها الإنسان، مثل الأحرف التي تبدأ بها بعض السور القرأنية.



وقال "الهلالي"، إنه عندما ظهر الطاعون في عهد الخليفة العادل عمر بن الخطاب، توقف أمير المؤمنين عن تنفيذ حد السرقة في كافة أراضي المسلمين في هذا الوقت، وهنا عطل النص الديني بسبب الضرورة، لذلك لا نجد أي شخص اتهم عمر بن الخطاب أنه خرج عن الدين، لأن ما فعله تماشى مع الوضع الاجتماعي وقتها.



كما أن الخليفة عمر بن الخطاب، رفض تقسيم الأراضي على الفاتحين، وقال حينها إنه بذلك يتم ظلم الأجيال القادمة لأن الأرض قسمت على عدد قليل من الناس ومن حقهم توارثها، وأمر أن تعاد الأرض ملك الدولة، مشيرا إلى أن هناك مذاهب دينية رفضت ما أقره الخليفة العادل.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

4 جنيهات ارتفاعًا في أسعار الذهب.. و«عيار 21» يصل لمستوى قياسي

الأرصاد تعلن موعد الموجة الحارة الجديدة (فيديو)

بتخفيضات 60%.. تفاصيل «الأوكازيون الصيفى» قبل عيد الأضحى

محمد الباز يكشف خطة قطر وتركيا حال تدخل مصر عسكريًا بليبيا

الصور

image description

جلسة مجلس النواب بحضور وزيرة الصحة

image description

«الهروب من كورونا».. مصريون يحتلون شواطئ دهب

image description

امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

image description

«مدد يا أم العواجز».. النساء من مسجد السيدة زينب بعد فتحه

image description

زراعة «الليف» من الألف إلى الياء.. الزمن يغير الأدوات (فيديو)

الأكثر قراءة

السعودية: تعذر رؤية هلال ذي الحجة.. و31 يوليو عيد الأضحى

حقيقة هدم مقابر «جبانة المماليك» الأثرية بالقاهرة

صلاة الغائب على نور كلش غريق بلطيم غدا

الأرصاد تعلن موعد الموجة الحارة الجديدة (فيديو)

إنفوجراف

image description

محظورات الدعاية الانتخابية بمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

تنفيذ حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة (إنفوجراف)

image description

«بعد حكم حبسه».. محمد رمضان والطيار المفصول فى المحكمة (إنفوجراف)

image description

5 حالات لإيقاف قرار التمكين من مسكن الحضانة (إنفوجراف)

أيام زمان

نكت نجيب محفوظ.. تمنى سقوط برلنتي عبد الحميد في حجره وسخر منه طه حسين

أسرار حاتم ذو الفقار.. هكذا أنفق 3 ملايين بسبب إدمان الحشيش والهيروين

أسرع زواج في مصر.. يسرا ورجل أعمال فلسطيني: «اتقابلنا التلات واتجوزنا الجمعة»

ألغاز صالح سليم وجمال عبد الحميد وصلاح حسني.. كيف أصبحوا ممثلين؟

نجم الساعة

نكت نجيب محفوظ.. تمنى سقوط برلنتي عبد الحميد في حجره وسخر منه طه حسين

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

ضربات متلاحقة.. «ديزنى» توقف إعلاناتها على «فيسبوك»

عالم فيروسات: ليس هناك علاج فعال لـ«كورونا» حتى الآن

بعد مد فترة الحجز.. موعد تقديم شقق الإسكان الاجتماعي 2020

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر يوليو 2020

مقالات الرأي
نرمين يسر
365 Days.. رهينة السعادة
د. منى حلمى
المتربصون بأقوالنا وأفعالنا وكتاباتنا هم جنود الدولة الدينية
مؤمن المحمدي
نادية لطفى
عمرو خالد
«القيوم».. الافتقار إليه قمة العبودية
المزيد

الثقافة

الناشرين المصريين: لن يعتد بقوائم «المشروع الوطني للقراءة» إلا عن طريقنا

«قطة في المدافن».. قصيدة للشاعر عاطف عبدالعزيز (فيديو)

أمل دنقل: حفظ 1000 بيت من الشعر.. وحاول الانتحار في بلد الغريب

استمرار الورش التدريبية «أونلاين» بقصور الثقافة