العربي للدراسات الاستراتيجية: مصر تدعم استقرار اليمن وشرعية حكومتها

قال الدكتور محمد صادق إسماعيل، مدير المركز العربي للدراسات الاستراتيجية، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدولة رئيس وزراء اليمن في هذا التوقيت هامة جدًّا، وتعكس عدة محاور، خاصة أن اليمن تمثل أحد بوابات العبور للدول العربية، وأحد ركائز الاستقرار للأمن القومي العربي.وأضاف أن استقرار اليمن يعني استقرار منطقة الخليج العربي، مؤكدًا أن الرئيس السيسي منذ عام 2014 يرحب بالاستقرار السياسي والحل السلمي للأزمة اليمنية باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من منطقة الخليج العربي.وأوضح أن اليمن حاليًا يواجه أكثر من مشكلة، سياسيًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا، وذلك نتيجة سيطرة الحوثيين على منطقة الحديدة وعدم دخول أي مساعدات إنسانية لها.وأكمل: "بعد أن كان يطلق عليها "اليمن السعيد"، أصبح أتعس شعوب الأرض مثلما صنفته منظمات إنسانية دولية".وأكد أن مصر تدعم الاستقرار السياسي الذي تحتاجه اليمن، من خلال تقارب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة، موضحًا أن موقف مصر ثابت في دعم شرعية الحكومة اليمنية.