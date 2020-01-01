خالد الجندي: إذا لم يخرج الحديث من قلب الإنسان فهو كذب

كشف خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عن تعريف مختلف للكذب، قائلًا: "إن الحديث إذا لم يخرج من الإنسان عن قناعة قلبية أثناء سرده له فيحكم عليه بأنه كذب حتى وإن وافق الواقع".وأضاف "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الاثنين، أن قول الله سبحانه وتعالى: "إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ"، لا يدل على تطابق بين القول والنية.وأشار عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إلى أن الصدق ليس مطابقة الخبر للواقع، وإنما هو مطابقة الخبر أو القول لاعتقاد الإنسان.