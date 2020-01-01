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الإثنين 20 يوليه 2020 الموافق 29 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

قيادي بـ«الشعب الجمهوري»: «الشيوخ» سيعاون البرلمان في إصدار التشريعات

الإثنين 20/يوليه/2020 - 02:30 م
البرلمان
البرلمان
أشرف لاشين
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أكد الدكتور أحمد عبدالماجد، القيادي بحزب الشعب الجمهوري، والمرشح على القائمة الوطنية "من أجل مصر" بمحافظة قنا في انتخابات مجلس الشيوخ، أن عودة الغرفة التشريعية الثانية بعد غياب سبع سنوات والممثلة في مجلس الشيوخ ضرورية وهامة، وسوف تثري الحياة النيابية في مصر.

وقال عبد الماجد، في بيان له اليوم، إن مجلس الشيوخ سيساعد مجلس النواب في إصدار التشريعات الهامة ومراجعة الموازنة العامة للدولة والقوانين المكملة للدستور والاتفاقات الدولية وغيره من التشريعات الهامة، بجانب أن عودة المجلس سيحقق زيادة التمثيل والمشاركة المجتمعية، وسيعمل على إنجاز التشريعات وسن القوانين بطريقة جيدة، مما يعمل على ترسيخ دعائم الديمقراطية التي أصبحت الدولة تحرص كل الحرص عليها.

وأشار القيادي بحزب الشعب الجمهوري إلى أن أعضاء مجلس الشيوخ سيكونون من أصحاب الكفاءات المختلفة والمتنوعة، ويستطيعون دراسة القضايا المهمة ومشروعات القوانين بشكل متأن وبحرفية وسيعملون على دعم الديمقراطية ودعم السلام الاجتماعى.

وطالب عبدالماجد، الناخبين بضرورة المشاركة السياسية وممارسة حقهم الانتخابي طبقا لما كفله لهم الدستور والقانون، وأن يتوجهوا إلى صناديق الاقتراع لإبداء الرأي واختيار من يرونه مناسبًا في تمثيلهم تحت قبة الشيوخ وهذا واجب وطني، لافتًا إلى ضرورة اتباع كل مواطن للإجراءات الاحترازية من ارتدء الكمامة واستخدام المطهرات والالتزام بالتباعد الاجتماعي وعدم التكدس أمام اللجان والانصراف بعد التصويت مباشرة.

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