بتخفيضات 60%.. تفاصيل «الأوكازيون الصيفى» قبل عيد الأضحى

قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن بدء الأوكازيون الصيفي الخميس المقبل، يأتي استعدادا لاستقبال عيد الأضحي المبارك، على أن يستمر شهرا لطرح السلع والمنتجات بأسعار مخفضة تتراوح بين 5 إلى 60%، مقارنة بمثيلاتها في الأسواق المحلية.وأخطرت الإدارة المركزية للرقابة والمعاملات التجارية بوزارة التموين برئاسة المهندس أسامة مخيمر، مديريات التموين والتجارة الداخلية باستقبال طلبات التراخيص من المحال التجارية للانضمام للأوكازيون الصيفي وتشكيل غرفة العمليات المركزية والفرعية وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية في المحال التجارية للوقاية من فيروس كورونا.ووجه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتيسير الإجراءات لحصول المحال التجارية على التراخيص من مديريات التموين للمشاركة بالأوكازيون، وهي التصفية الثانية من خلال القطاع الخاص والعام والتعاوني والاستثماري وعرض الخصومات من خلال وضع السعرين ما قبل الخصم على البضاعة قبل شهر، وما بعده، وتحديد نسب الخصومات بين السعرين.وطالب الوزير قطاع التجارة الداخلية ومديريات التموين بتشكيل فريق عمل لتكثيف الرقابة على المحال التجارية المشاركة في الأوكازيون للتأكد من الخصومات الفعلية وتحرير محاضر ضد الأوكازيونات الوهمية أو عدم وجود تراخيص أو عدم وجود فواتير ضريبية.