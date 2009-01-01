وزير النفط الإيراني: لا توجد دولة مستعدة لتوقيع عقود معنا حاليا

أكد وزير النفط الإيراني، بيجن زنجنة، اليوم الاثنين، أنه في الوقت الحالي لا توجد دولة اجنبية مستعدة لتوقيع عقود معنا بشأن أي مشروع.وكشف وزير النفط الإيراني أن مصير عقد تطوير حقل غاز "فرزاد " في الخليج مع الهند، لم يتم تفعيله وستتم متابعته من قبل الشركات المحلية.وبحسب وكالة العمل الإيرانية " إيلنا "، فقد كشف "زنجنة" أيضا عن شكوى إيرانية ضد شركة "سي إن بي سي" الصينية، التي وقعت عقدا لتطوير حقل "أزادغان الشمالي"، لتوقف المشروع.وكانت الشركة الصينية قد وقعت عقدا مع إيران في عام 2009 من أجل تطوير هذا الحقل، وقامت في عام 2016 بالمرحلة الأولى بإنتاج يومي يبلغ 75 ألف برميل، لكنها رفضت حتى الآن تطوير المرحلة الثانية لمضاعفة الطاقة الإنتاجية لهذا الحقل.