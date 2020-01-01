الفلبين تستأنف حملة تطعيم ضد شلل الأطفال توقفت بسبب كورونا

استأنفت وزارة الصحة الفلبينية اليوم الاثنين، برنامجها للتطعيم ضد شلل الأطفال، الذي تم تعليقه بسبب تفشي فيروس كورونا.وتستهدف حملة التطعيم التي تستمر لأسبوعين الأطفال دون سن الخامسة في إقليم مينداناو جنوبي البلاد بأكمله والأطفال الذين تقل أعمارهم عن 10 سنوات في مناطق معينة مختارة في الجنوب أيضا.كما تطلق الوزارة التطعيمات في مقاطعات حول العاصمة مانيلا، والجزء المركزي من جزيرة لوزون الأكثر اكتظاظا بالسكان.وقال وزير الصحة فرانسيسكو دوكي في بيان: "شلل الأطفال هو مرض قابل للوقاية منه باستخدام اللقاحات ولا يمكننا ترك المكاسب التي حققناها على مر السنين تذهب هباء من خلال عدم إعطاء الأولوية لاستجابتنا لشلل الأطفال".