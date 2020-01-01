محمد أبو المكارم: قطر وتركيا تدعمان إثيوبيا وهما مصدر قوتها

‎علق محمد أبو المكارم، الخبير الدولي في إدارة الأزمات والتخطيط الاستراتيجي، على التقارب بين تركيا وإثيوبيا وقطر، قائلًا، إنه لا يمكن القول في هذه المرحلة أن هناك تحالفًا معلنًا بين الدول الثلاث في مواجهة صريحة مع مصر ومصالحها الاستراتيجية، في ظل التزام مصر بالسياسة الرشيدة للحل السلمي مع إثيوبيا وبلورة اتفاق ثلاثي مصري أثيوبي سوداني يلبي طموحات ومطالب مصر والسودان وإثيوبيا في التنمية والحفاظ على الحقوق المائية بشكل عادل ومتوازن، موضحًا أن هناك نوع من التعاون السياسي يمكن تسميته توافق مجموعة قوى إقليمية "تركي، قطري، إثيوبي" ذو أبعاد جيوسياسية وأهداف ضغط سياسي من أجل ملفات أخرى، أي أنها لعبة مصالح تجمع بين تركيا وقطر اللذين يعتبران خصومًا للمصالح المصرية ومراوغتهما المستمرة لتهديد الأمن الاستراتيجي لمصر أينما وجد.‎وتساءل "أبو المكارم"، من أين أتت إثيوبيا بهذه القوة التي تتحدث بها هذه الأيام والحدة في الحديث والتلويح بالمواجهة العسكرية وهي تعلم أن مصر تمتلك الجيش الأقوى في المنطقة، خاصة أن القاهرة تتعامل مع أديس أبابا باعتبارها الشريك الاستراتيجي في الأمن المائي والتنمية إلى أن يحدث انسداد كامل في كافة مسارات الحلول الدبلوماسية مع إثيوبيا".‎وأكد أبو المكارم، أنه لا تزال مصر بحكمة قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإدارة الأزمات تطرح المزيد من الحلول لحين التوصل إلى اتفاق ثلاثي مصري إثيوبي سوداني يضمن ويحقق مصالح الجميع.‎وأضاف، أن إثيوبيا تسعى لمواجهة الاتفاق المصري الإريتري حول ملف سد النهضة بالاستعانة بشركاء لديهم مصالح أخرى معادية لمصر لتعزيز موقفها في التفاوض وفرض مزيد من الضغوط على مصر، وهو ما لن تسمح به القيادة المصرية وتستطيع الرد الحاسم وتغيير الموقف بالكامل في حال تطور الموقف إلى تحالف ثلاثي معلن.‎وأضاف، أن التطور المحتمل في إطار تحالف معلن، وهو تطور مرهون بفشل المفاوضات السياسية مع إثيوبيا، وفي حال تشكّله وإعلانه، سيدخل في إطار التحالف السياسي العسكري مع إثيوبيا في مواجهة مصر، وهو أمر مستبعد إلى حد ما لأن تركيا وقطر لا تستطيعان المغامرة بخسائر عسكرية فادحة في حال استمرت في الإضرار بمصالح مصر وتهديد أمنها الاستراتيجي، وهي تعلم يقينا قدرات الجيش المصري وقدرته على الرد الحاسم.‎وختم حديثه قائلًا: "فى هذه المرحلة من التوافق السياسي لمجموعة القوى الإقليمية (تركيا، قطر، وإثيوبيا)، لا يوجد أي إطار مشروع لقيام هذا النوع من التحالف وتمدده لضم دول أخرى من أفريقيا، وخاصة بعد جهود الدبلوماسية المصرية لضمان التأييد الكامل من دول القرن الأفريقي وخاصة مع إريتريا وأوغندا وجنوب أفريقيا، وبالتالي فهو تعاون سياسي ليس له مستقبل في أفريقيا، ولكنه يتوافق من ناحية أخرى مع التعاون السياسي والعسكري بين إثيوبيا وإسرائيل ويمكن أن يدخل في إطار تكتل ضغط في المرحلة الحالية، وليس له أي مستقبل سوى مجرد إمداد إثيوبيا بأنظمة التسليح ومنظومات الدفاع الجوى ليس أكثر".