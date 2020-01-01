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الإثنين 20 يوليه 2020 الموافق 29 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

أباظة: مباحثات «مدبولي» و«بعدالملك» أكدت دور مصر التاريخي تجاه اليمن

الإثنين 20/يوليه/2020 - 11:20 ص
النائب أحمد فؤاد
النائب أحمد فؤاد أباظة
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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أكد النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أن مباحثات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء مع نظيره اليمني الدكتور معين عبد الملك رئيس الوزراء اليمني أكدت الدور والمواقف التاريخية للقاهرة والثوابت المصرية بقيادة الزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسى تجاه الأشقاء باليمن، مشيدًا بتأكيد الدكتور مصطفى مدبولي على أن مصر تقدم كل الدعم والمساندة لأشقائها فى اليمن وأن مصر ترفض أى نوع من التدخلات الإقليمية للدول غير العربية فى اليمن، لأن ذلك يزعزع استقرار البلاد إضافة إلى أن مصر تثمن جهود المملكة العربية السعودية لدعم استقرار ووحدة وسلامة اليمن.

كما أشاد " أباظة " في بيان له أصدره اليوم، بتأكيد الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك ما يقرب من مليون يمني تستضيفهم مصر وأنه مع دخول اليمن للتعافي وإعادة الإعمار سيكون للشركات المصرية دور كبير فى إعادة إعمار اليمن.

وقال النائب أحمد فؤاد أباظة أن تأكيد رئيس الوزراء اليمني بأن مصر دائما حاضرة في وجدان كل يمني وأن قيادة البلدين لديهما رؤية واضحة ومحددة حول القضايا التي تهدد الأمن القومي إنما هو تقدير كبير لدور مصر تجاه القضية اليمنية وحرصها على عودة الأمن والاستقرار داخل اليمن ومنع التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية لليمن خاصة بعد تقديم رئيس وزراء اليمن الشكر لمصر والرئيس عبد الفتاح السيسى على التسهيلات التي تقدم لليمنين في مصر وتأكيده الواضح بأن مصر حاضرة بقوة فى اليمن وأن العلاقات اليمنية المصرية لها وضع خاص ومصر حاضرة فى اليمن وفى وجدان كل يمنى وفى كل وقت.

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