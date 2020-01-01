استشارى طرق: الكبارى الجديدة قضت على العشوائيات

قال الدكتور عماد نبيل، استشاري هندسة الطرق، إن الرؤية الاقتصادية لمصر اعتمدت على تطوير محاور القاهرة والربط بين شرق وغرب النيل، مؤكدًا أن تطوير شبكة الطرق قلل الوقت للتنقل بين المناطق إلى 30%.وأضاف الدكتور عماد نبيل، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الإثنين، أن الكباري الجديدة سهلت الوصول للأماكن المختلفة والمدن الجديدة والمطار والقضاء على العشوائيات من خلال إضافة 7 آلاف كيلو في الطرق، مشيرًا إلى أن هناك 38 محوراً على طول نهر النيل لتسهيل التنقل بين الشمال والجنوب.وأوضح أن هناك توجيهات بزيادة المحاور أو الكباري على طول نهر النيل، لافتًا إلى أن المحور يعمل على التنمية وتوسيع نطاقها وتسهيل الوصول للأماكن الزراعية والسياحية.