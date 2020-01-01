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الإثنين 20 يوليه 2020 الموافق 29 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابة واحدة وافدة بكورونا في تايلاند والإجمالي 3250

الإثنين 20/يوليه/2020 - 09:30 ص
ڤيروس كورونا
ڤيروس كورونا
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سجلت تايلاند إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ولم تسجل أي وفيات ليرتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالمرض في البلاد إلى 3 آلاف و3250 حالة توفي منها 58.

ونقلت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية عن تاويسين ويسانويوتين المتحدث باسم المركز الحكومي لإدارة أزمة كوفيد-19، قوله إن الإصابة الجديدة لمواطن عائد من سنغافورة وتم اكتشاف إصابته في الحجر الصحي.

وأضاف ويسانويوتين أن 96 مريضا لا زالوا يتلقون العلاج في المستشفى، لافتا إلى أن 6501 شخصًا ربما يكونون قد تعرضوا للفيروس في رايونج أظهروا نتائج سلبية حتى الآن إلى جانب 364 في بانكوك، وذلك بسبب تنزه أجنبي مصاب في الأسواق بدلا من البقاء في الحجر الصحي.

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