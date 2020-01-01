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الإثنين 20 يوليه 2020 الموافق 29 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوريا الجنوبية تسجل 26 إصابة جديدة بكورونا

الإثنين 20/يوليه/2020 - 05:53 ص
كورونا في كوريا الجنوبية
كورونا في كوريا الجنوبية
وكالات
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أعلنت سلطات الصحة العامة في كوريا الجنوبية، اليوم الإثنين، أنه تم تسجيل 26 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية، مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 13 ألفًا و771 حالة.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية أن هذا يعتبر أقل عدد يجري تسجيله منذ 22 يونيو الماضي حيث تم تسجيل 17 إصابة.

ومن بين الـ 26 إصابة، كانت 22 إصابة وافدة من الخارج وهذا أعلى بأكثر من 5 أضعاف من عدد الإصابات المحلية والذي بلغ 4 إصابات.

ومن ناحية أخرى، تم تسجيل حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا خلال يوم أمس، مما يرفع حصيلة الوفيات إلى.296

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