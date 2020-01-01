كوريا الجنوبية تسجل 26 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت سلطات الصحة العامة في كوريا الجنوبية، اليوم الإثنين، أنه تم تسجيل 26 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية، مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 13 ألفًا و771 حالة.وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية أن هذا يعتبر أقل عدد يجري تسجيله منذ 22 يونيو الماضي حيث تم تسجيل 17 إصابة.ومن بين الـ 26 إصابة، كانت 22 إصابة وافدة من الخارج وهذا أعلى بأكثر من 5 أضعاف من عدد الإصابات المحلية والذي بلغ 4 إصابات.ومن ناحية أخرى، تم تسجيل حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا خلال يوم أمس، مما يرفع حصيلة الوفيات إلى.296