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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

سوسن بدر: إبقائى على شعرى الأبيض قناعة

الإثنين 20/يوليه/2020 - 05:27 ص
سوسن بدر
سوسن بدر
سناء إسماعيل
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كشفت الفنانة سوسن بدر، تفضيلها للون الشعر الأبيض إلى كون ذلك يعكس طبيعة المرحلة العمرية التي تعيشها الآن.

وقالت"سوسن"، في حوار عبر تطبيق "زووم" عبر برنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "العربية الحدث"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي: "أنا ماعنديش فلسفة في اختياري للون الأبيض لشعري لأنها بتعكس سني دلوقتي من عشر سنوات فاتوا كان شكلي مختلف دلوقتي شكلي اتغير كل الحكاية عاوزة أبان زي ما أنا".

وتابعت: "شكلي كده مش قلقانة من الشعر الأبيض ولا من خطوط السن وعلامات الزمن اللي تحت عيني بالعكس دي بتعكس التجربة الحياتية اللي عشتها.. الإنسان يوميًا أول شخص يراه عندما يستيقظ هو نفسه فلماذا نرى شخصًا أخر غير أنفسنا يخالف طبيعتنا؟".

وتابعت: "تمسكي بشكلي الطبيعي ليس جرأة وإنما يمثل قناعة وهذه طبيعة السنين عندما تمر على البشر.. النهاردة شكلي مختلف عن عشر سنوات فاتوا.. وأنا برضه نفس الشخص اللي بيقف دلوقتي قدام الكاميرا وبيعمل دور الأم في سن أكبر".

وكشفت بدر عن مواقف تتعرضت له أثناء التصوير، قائلة: "ساعات بلاقي المصورين جاين يقولولي معلش يا أستاذة في شعراية بتلمع في الكاميرا ثواني نجيب الماكير يداريها بقلهم وقتها قلت يا جماعة ما هو أنا بقوم بدور أم لازم يكون عندي شعراية بيضا.. الكلام ده اتكرر في العامين الأخيرين من قبل المخرجين ومع استمرار تلك الضغوط تزاداد قناعتي بضرورة إبقائي على شكلي الطبيعي المعبر عن مرحلتي السنية".

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