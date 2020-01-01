إيبارشية طما تبدأ الفتح التدريجى للكنائس.. اليوم

تبدأ إيبارشية طما للأقباط الأرثوذكس، اليوم الإثنين، الفتح التدريجي للكنائس بالإيبارشية، واستئناف القداسات الإلهية بها.وأعلن الأنبا إسحاق، أسقف طما، في بيان له، بدء صلوات القداسات الإلهية بالإيبارشية في الكنائس التي قامت بتسجيل أكثر من 50 أسرة على برنامج العضوية الكنسية، وذلك كخطوة أولى لإعادة فتح الكنائس تدريجيًا.وأضاف الأنبا إسحاق: "أنه تبدأ القداسات في الساعة الثامنة صباحًا، بحضور عدد 25 فردا فقط باستثناء كاتدرائية الشهيد أبو فام بطما وكنيسة الشهيد مار مرقس بطما بحضور 50 فردًا فقط، ويستطيع أي فرد من شعب الكنيسة (الذين قاموا بالتسجيل على برنامج العضوية الكنسية) حضور القداس في اليوم المناسب له عن طريق الحجز من برنامج العضوية أو التواصل مع لجنة العضوية بالكنيسة التابع لها، مع الالتزام بكافة الإجراءات الصحية والوقائية بكل جدية".وتابع: "الرب يجعل أبواب الكنيسة مفتوحة أمامنا على مر الدهور، مصلين من أجل بلادنا والعالم كله لكي يرفع الله عن العالم هذا الوباء".وكان البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أعلن استمرار العمل بمقررات وتوصيات البيان الأخير الصادر عن اللجنة الدائمة للمجمع المقدس بتاريخ 27 يونيو الماضي.وذكر البابا تواضروس الثاني، في بيان له، نشره القس بولس حليم، المتحدث الإعلامى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن اللجنة رأت أن يقوم الأب الأسقف مع مجمع الكهنة في كل إيبارشية بتقدير الموقف الصحي، من حيث استمرار أو تعليق القداسات بالكنائس لمدة أسبوعين أو أكثر، أو فتحها تدريجيًّا مع مراعاة كافة الإجراءات الصحية، مراعاةً كاملةً وشاملةً، وبصورة جدية.وتابع البيان: "مع تعليق الصلوات بشكل كامل بكافة إيبارشيات الكرازة المرقسية، يومي الأحد والجمعة وفقًا لقرار مجلس الوزراء، وفي حالة اختيار الفتح التدريجي في أي إيبارشية، نوصي بالالتزام بكافة التعليمات والإجراءات اللازمة من حيث التباعد الاجتماعي بين الأفراد والالتزام بالعدد 25% من مساحة الكنيسة.وواصل: "وبالنسبة لكنائس القاهرة، والإسكندرية (إيبارشية قداسة البابا)، وحيث إنها تشهد ارتفاعًا في نسب الإصابات والعدوى، لذا يتم تأجيل فتح الكنائس حتى أغسطس المقبل لبدء الفتح التدريجي للكنائس".