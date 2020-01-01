ممدوح عامر يعلق على اتهامه بتلاوة آية قرآنية بطريقة خاطئة

علق القارئ الشيخ ممدوح عامر، على زعم أحد القراء بأن تلاوته للمقطع الشهير "وأن أعمل صالحا ترضاه"، من سورة النمل، بها أخطاء.وقال خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، إن الخطأ ليس عيبا لأن لأي قارئ أخطاء، وأيا كان الخطأ فهو وارد، والشيخ ممدوح عامر ليس حجة على القرآن، وكل يؤخذ منه ويرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم.وتابع: "من تكلم على خطأ في تلاوة هذه الآية أحترم وجهة نظره، ولما نضجت اقتنعت أن فيه مدود زايدة، وكما قلت الكل معرض للخطأ".وواصل: "هناك متيمون بهذا المقطع لأن اللي وضع له القبول المولى عز وجل، ولا يمكن أن يكون هناك قبول إلا من عند الله، فأنا لم أحضر لتلاوة هذا المقطع ولا أهتم بالزخرفة في القراءة، ولكنه خرج بتلقائية ولهذا لاقى القبول عند الناس".