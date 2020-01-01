خبير استراتيجي: رسائل مجلس الدفاع الوطني ليست تهديدًا وإنما دعوة للتعقل

قال عزت إبراهيم، الخبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن اجتماع مجلس الدفاع الوطني اليوم، قدم مجموعة من الرسائل الحازمة، التي لا تحمل تهديدًا، بقدر ما تطالب الجميع بالتعقّل، خاصة في الملف الخاص بالتعامل مع سد النهضة.وأضاف "إبراهيم"، خلال مداخلة مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، أن الإحاطة الكاملة للقيادة السياسية وصياغة السياسة الداخلية والخارجية، هي واحدة من مهام مجلس الدفاع الوطني الذي ينعقد حسب القانون كل 3 أشهر.وأفاد، بأن الخطاب المصري الواضح رغم كل ما إحباطات من الجانب الإثيوبي، يؤكد أن مصر تقدر التنمية في إثيوبيا وتستطيع أن تقدم يد العون لهم، لذلك عليهم أن يقدروا حق مصر في الحياة من توفير المياه.وأكمل: "البيان الصادر عن مجلس الدفاع الوطني، تحدث عن ضرورة التوصل إلى اتفاق شامل حول المسائل العالقة وأهمها قواعد الملء والتشغيل لسد النهضة، فضلًا عن بلورة اتفاق شامل يلبي طموحات مصر والسودان إثيوبيا، مما يؤكد أن مصر تضع في اعتبارها المصالح المائية للدولتين السودان وإثيوبيا".وأوضح، أن موقف مصر يجب أن يتم طرحه في القمة الثلاثية القادمة برئاسة جنوب إفريقيا التي تم دعوة الرئيس السيسي لها، مناشدًا الجنوب الإفريقي إلى الحاجة إلى إطار للتسوية يحقق المصلحة للجميع.