وزير الخارجية الأسبق: مصر قادرة على التعامل مع عدة قضايا في وقت واحد

قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إن مصر قادرة على التعامل مع عدة قضايا في وقت واحد، والتي من ضمنها القضية الفلسطينية وقضية اليمن.وأضاف "العرابي"، خلال مداخلة مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، أن مصر تتحرك في كل الاتجاهات الاستراتيجية التي تستطيع من خلالها حماية الأمن القومي.وأوضح، أن مصر تستخدم معركة الصبر الطويل في تفاوض سد النهضة، مشيرًا إلى أن إثيوبيا هي التي كان لزامًا عليها أن تقدم فكرة المشروع الذي قدمته مصر، لتحقيق الاكتفاء العادل والمتوازن في حصة مصر من مياه النيل.وأكد أن العلاقات المصرية الإثيوبية قديمة وبها الكثير من الجوانب المضيئة لكن النظام الإثيوبي في الفترة الحالية يُدخل نفسه في نفق يصل به إلى اشمئزاز من المجتمع الدولي نتيجة هذا الموقف المتعنت غير المبرر إلا تضييق الخناق على مصر، رغم أنها دولة تنهض حاليًا وتسعى لفرض السلام في المنطقة.