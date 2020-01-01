انفراد.. محمد الباز يكشف خطة قطر وتركيا حال تدخل مصر عسكريًا بليبيا

كشف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، عن سر زيارة وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، قطر رفقة قائدى القوات الجوية والبحرية، ولقائهم تميم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة.وقال محمد الباز، خلال برنامجه «آخر النهار» المُذاع على قناة «النهار»، إنه وفقا للمصادر فإن لقاء أمير قطر، وزير الدفاع التركي استمر 3 ساعات، وكان المحور الأساسي للنقاش «ما الذي يمكن أن يحدث إذا تدخلت مصر عسكريًا في ليبيا؟».وأضاف «الباز»، أن الأمير تميم، وعد في هذا اللقاء بأنه سيقدم أي دعم مالي تطلبه تركيا في غزو ليبيا.وتابع: «تحدث تميم عن أن قطر بدأت تنسق مع ميليشيات من مالي حال دخول الجيش المصري إلى ليبيا، وأكد أنها ستدفع 250 مليون دولار للميليشيات، و20 مليون دولار ثمن طائرات دون طيار، كما تمت مناقشة وضع خطة لتحويل سرت إلى منطقة تشرف عليها قوات حفظ سلام».