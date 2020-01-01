«لجنة كورونا» تكشف موعد توفير مصل الفيروس في مصر

قالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن تراجع أعداد الإصابات بفيروس كورونا يؤكد خروج مصر من فترة الذروة، مشددة على ضرورة الأخذ بكل الإجراءات الاحترازية، خاصة أن فيروس كورونا مستجد وغير مفهوم سلوكه حتى الآن.وأضافت العسال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم، أن البروتوكول المصري صامد حتى الآن في فاعليته في مواجهة كورونا، ويعتبر من أنجح البروتوكولات العلاجية للفيروس.وأوضحت أنه تم التعاقد مع إنجلترا على مصل لعلاج الفيروس، وبمجرد نزوله للأسواق سيتم توافره في مصر، مفيدة بأن المصل الإنجليزي الأقرب لعلاج كورونا، كما أكدت أنه سيتم توفير مصل لكورونا في الربع الأخير من هذا العام، وبحد أقصى قد يكون في بداية 2021.وأشارت إلى أن الحفاظ على الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة هي الوسيلة الآمنة والوحيدة الآن في مواجهة فيروس كورونا.