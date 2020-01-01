بـ«ملاية بيضاء».. إليسا تنشر صورة جديدة على إنستجرام

نشرت المطربة إليسا، صورة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت خلالها مغطاة بـ"ملاية بيضاء".ووجهت إليسا رسالة لجمهورها، قائلة: "أول مسيرتي كانت صعبة بسبب الانتقادات، بس تخطيت كل شي بقوة ولأنو أبويا علّمني ما خافش ودايمًا أواجه قدري".وأضافت إليسا: "اليوم بحتفل بعشرين سنة نجاح الحمد لله وضميري مرتاح. ليش؟ لأنو بدل ما كون ضحية، قررت كون #صاحبة_رأي".وتشير الصورة التي نشرتها إليسا، إلى تعرضها للانتقاد لسنوات بسبب فيديو كليب لها "بدي دوب" والذي ظهرت فيه أيضا مجردة من أي ملابس، وملفوفة بملاية بيضاء.وطرحت إليسا، مؤخرًا أغنية بعنوان "قهوة الماضي" وقد حققت نجاحًا كبيرًا جدًا فور طرحها عبر القناة الرسمية الخاصة بشركة "روتانا" على موقع "يوتيوب".