بـ«ملاية بيضاء».. إليسا تنشر صورة جديدة على إنستجرام
الأحد 19/يوليه/2020 - 07:40 م
أحلام عبدالرحمنطباعة
نشرت المطربة إليسا، صورة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت خلالها مغطاة بـ"ملاية بيضاء".
ووجهت إليسا رسالة لجمهورها، قائلة: "أول مسيرتي كانت صعبة بسبب الانتقادات، بس تخطيت كل شي بقوة ولأنو أبويا علّمني ما خافش ودايمًا أواجه قدري".
وأضافت إليسا: "اليوم بحتفل بعشرين سنة نجاح الحمد لله وضميري مرتاح. ليش؟ لأنو بدل ما كون ضحية، قررت كون #صاحبة_رأي".
وتشير الصورة التي نشرتها إليسا، إلى تعرضها للانتقاد لسنوات بسبب فيديو كليب لها "بدي دوب" والذي ظهرت فيه أيضا مجردة من أي ملابس، وملفوفة بملاية بيضاء.
وطرحت إليسا، مؤخرًا أغنية بعنوان "قهوة الماضي" وقد حققت نجاحًا كبيرًا جدًا فور طرحها عبر القناة الرسمية الخاصة بشركة "روتانا" على موقع "يوتيوب".
ووجهت إليسا رسالة لجمهورها، قائلة: "أول مسيرتي كانت صعبة بسبب الانتقادات، بس تخطيت كل شي بقوة ولأنو أبويا علّمني ما خافش ودايمًا أواجه قدري".
وأضافت إليسا: "اليوم بحتفل بعشرين سنة نجاح الحمد لله وضميري مرتاح. ليش؟ لأنو بدل ما كون ضحية، قررت كون #صاحبة_رأي".
وتشير الصورة التي نشرتها إليسا، إلى تعرضها للانتقاد لسنوات بسبب فيديو كليب لها "بدي دوب" والذي ظهرت فيه أيضا مجردة من أي ملابس، وملفوفة بملاية بيضاء.
وطرحت إليسا، مؤخرًا أغنية بعنوان "قهوة الماضي" وقد حققت نجاحًا كبيرًا جدًا فور طرحها عبر القناة الرسمية الخاصة بشركة "روتانا" على موقع "يوتيوب".