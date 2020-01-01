خبير عسكري: حق مصر في مياه النيل تاريخي

قال محمد زكي الألفي المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن المفاوضات حول مشكلة سد النهضة ما زالت مستمرة.وأضاف «الألفي» خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز» أن مصر تتعامل مع هذه الأزمة منذ 10 سنوات بصبر استراتيجي طويل المدى، وأن إثيوبيا تحاول السيطرة على المياه بشكل كامل وهو أمر أصبح واضحا الآن، لكن لا يوجد أحد في العالم سيصبر ويوافق على تعطيش 100 مليون فرد، كما أن حقنا في حصة مياه النيل تاريخي وموجود.وأكمل: «نحن لم نطلب الكثير، ولم نأخذ أكثر من حقنا، نحن نأخذ حصتنا من المياه المخصصة لنا وهي ألف مليار متر مكعب من المياه».