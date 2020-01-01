رئيس الوزراء: مصر على استعداد تام لتقديم كل الدعم لليمن

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن مصر على استعداد تام لتقديم كل الدعم لليمن.وعقد مدبولي ونظيره اليمني الدكتور معين عبد الملك، منذ قليل جلسة مباحثات ثنائية موسعة بحضور وزراء الكهرباء والهجرة والصحة والإسكان لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين.وكان رئيس الوزراء اليمنى قد وصل اليوم الأحد إلى مطار القاهرة، على رأس وفد رفيع المستوى يضم عددا من الوزراء وكبار المسئولين، في زيارة رسمية لمصر تستغرق 3 أيام.